Морський дрон Sargan 3000 збив "Шахед" з турелі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські Сили ЗСУ .

"Шахед на mesh-мережі було уражено вогнем із турелі, встановленої на борту Морського безекіпажного катеру Sargan 3000. Військово-Морські Сили ЗС України продовжують виконувати завдання із захисту морського узбережжя та повітряного простору України", - зазначено у повідомленні.

ВМС ЗСУ поділилися відео ураження російського "Шахеда" на mesh-мережі з турелі, встановленої на борту морського дрона Sargan 3000.

На початку жовтня в Україні почали встановлювати автоматичні турелі для захисту Києва від дронів. Президент Володимир Зеленський заявив 4 жовтня, що в столиці вже поставили понад 12 установок, а ще вісім мають розгорнути на Київщині.

Наступного дня радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що це українська розробка з кулеметами під керуванням штучного інтелекту.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що роботизовані турелі вже збивають російські реактивні дрони, але радіус їхньої роботи невеликий, оскільки основним засобом ураження є кулемет.

Пізніше він підтвердив, що в Києві працюють понад 12 турелей Sky Sentinel 50-го калібру, а випадки збиття реактивних БпЛА підтверджені. Раніше, у серпні, п'ять із 22 таких систем, на які платформа UNITED24 зібрала близько 3,3 млн доларів, передали 636-му окремому зенітному кулеметному батальйону на Сумщині.