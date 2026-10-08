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Морський дрон Sargan 3000 збив "Шахед" з турелі (відео)

08:39 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Морський дрон Sargan 3000 збив "Шахед" з турелі (відео) Фото: Sargan 3000 (ОП)
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Шахед на mesh-мережі уразили вогнем із турелі, встановленої на борту морського дрона Sargan 3000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські Сили ЗСУ.

ВМС ЗСУ поділилися відео ураження російського "Шахеда" на mesh-мережі з турелі, встановленої на борту морського дрона Sargan 3000.

"Шахед на mesh-мережі було уражено вогнем із турелі, встановленої на борту Морського безекіпажного катеру Sargan 3000. Військово-Морські Сили ЗС України продовжують виконувати завдання із захисту морського узбережжя та повітряного простору України", - зазначено у повідомленні.

Читайте також: У Києві працюють понад 12 турелей Sky Sentinel: що відомо про ППО для критичних обʼєктів

На початку жовтня в Україні почали встановлювати автоматичні турелі для захисту Києва від дронів. Президент Володимир Зеленський заявив 4 жовтня, що в столиці вже поставили понад 12 установок, а ще вісім мають розгорнути на Київщині.

Наступного дня радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що це українська розробка з кулеметами під керуванням штучного інтелекту.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що роботизовані турелі вже збивають російські реактивні дрони, але радіус їхньої роботи невеликий, оскільки основним засобом ураження є кулемет.

Пізніше він підтвердив, що в Києві працюють понад 12 турелей Sky Sentinel 50-го калібру, а випадки збиття реактивних БпЛА підтверджені. Раніше, у серпні, п'ять із 22 таких систем, на які платформа UNITED24 зібрала близько 3,3 млн доларів, передали 636-му окремому зенітному кулеметному батальйону на Сумщині.

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