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Дуже тепла погода без опадів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

07:00 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Дуже тепла погода без опадів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 жовтня (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 8 жовтня, очікується дуже тепла погода. Водночас опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Сьогодні синоптична ситуація в Україні складатиметься так, що зумовить комфортну дуже теплу без опадів погоду.

Очікується мінлива хмарність. У південній частині країни, Харківській та Луганській областях вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 18-24°.

Дуже тепла погода без опадів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 8 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві 21-23°.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

Також синоптик Наталка Діденко назвала 7 та 8 жовтня найтеплішими днями цього тижня.

А вже 9 жовтня, за прогнозом синоптиків, дощі пройдуть майже по всій Україні, крім сходу та південного сходу.

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