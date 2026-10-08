Дуже тепла погода без опадів: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

В Україні сьогодні, 8 жовтня, очікується дуже тепла погода. Водночас опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру .

Температура по області вдень 18-23°, у Києві 21-23°.

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Очікується мінлива хмарність. У південній частині країни, Харківській та Луганській областях вранці місцями туман.

Сьогодні синоптична ситуація в Україні складатиметься так, що зумовить комфортну дуже теплу без опадів погоду.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

Також синоптик Наталка Діденко назвала 7 та 8 жовтня найтеплішими днями цього тижня.

А вже 9 жовтня, за прогнозом синоптиків, дощі пройдуть майже по всій Україні, крім сходу та південного сходу.