Україна отримає від Німеччини десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів

Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, призначених, зокрема, для боротьби з російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5".

Про це заявив віцепрезидент Quantum Systems Маттіас Лена під час пресбрифінгу компанії у Берліні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"На вихідних було підписано LOI (лист про наміри - ред.) щодо забезпечення пакета з десятків тисяч SPYS, які, як уже було сказано, здатні збивати реактивні дрони", - повідомив Лена.

За його словами, перехоплювачі SPYS є спільною розробкою Quantum Systems та українського партнера WIY, які співпрацюють у межах спільного підприємства Quantum WIY Industries.

Під час створення нової системи було враховано досвід застосування продукції компанії, зокрема дрона-перехоплювача STRILA, безпосередньо в Україні.

Як зазначили у Quantum Systems, ефективність протидії російським реактивним дронам в Україні останнім часом помітно зросла.

"Спочатку ми спостерігали в Україні спроможність до перехоплення на дуже низькому відсотковому рівні. Потім вона зросла до понад 30%, а останні ночі показали зростання до понад 50%", - сказав представник компанії.

Водночас він наголосив, що такий показник є результатом поєднання різних засобів протидії, а не лише застосування дронів-перехоплювачів.

"Але це поєднання різних заходів. Україна також адаптувалася, задіяла різні спроможності, значною мірою використовує свій парк F-16, який здатний перехоплювати реактивні Shahed. І дедалі більше використовує розробки таких компаній, як наша, які в цьому комплексі спроможностей для протидії новій загрозі демонструють дедалі більшу ефективність", - зазначив представник компанії.

При масштабуванні виробництва SPYS компанія також може спиратися на вже створені виробничі потужності для дронів-перехоплювачів STRILA.

"І я говорю тут про кілька тисяч на місяць", - сказав Лена, говорячи про можливі обсяги виробництва.

На запитання, коли перші SPYS із нового пакета можуть бути поставлені Україні, представник Quantum Systems відповів: "Тисячі одиниць готові до постачання вже цього року".