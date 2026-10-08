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Україна отримає від Німеччини десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів

09:41 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Україна отримає від Німеччини десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів Фото: Україна отримає від Німеччини десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів (quantum-systems.coms)
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Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, призначених, зокрема, для боротьби з російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5".

Про це заявив віцепрезидент Quantum Systems Маттіас Лена під час пресбрифінгу компанії у Берліні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"На вихідних було підписано LOI (лист про наміри - ред.) щодо забезпечення пакета з десятків тисяч SPYS, які, як уже було сказано, здатні збивати реактивні дрони", - повідомив Лена.

За його словами, перехоплювачі SPYS є спільною розробкою Quantum Systems та українського партнера WIY, які співпрацюють у межах спільного підприємства Quantum WIY Industries.

Під час створення нової системи було враховано досвід застосування продукції компанії, зокрема дрона-перехоплювача STRILA, безпосередньо в Україні.

Як зазначили у Quantum Systems, ефективність протидії російським реактивним дронам в Україні останнім часом помітно зросла.

"Спочатку ми спостерігали в Україні спроможність до перехоплення на дуже низькому відсотковому рівні. Потім вона зросла до понад 30%, а останні ночі показали зростання до понад 50%", - сказав представник компанії.

Водночас він наголосив, що такий показник є результатом поєднання різних засобів протидії, а не лише застосування дронів-перехоплювачів.

"Але це поєднання різних заходів. Україна також адаптувалася, задіяла різні спроможності, значною мірою використовує свій парк F-16, який здатний перехоплювати реактивні Shahed. І дедалі більше використовує розробки таких компаній, як наша, які в цьому комплексі спроможностей для протидії новій загрозі демонструють дедалі більшу ефективність", - зазначив представник компанії.

При масштабуванні виробництва SPYS компанія також може спиратися на вже створені виробничі потужності для дронів-перехоплювачів STRILA.

"І я говорю тут про кілька тисяч на місяць", - сказав Лена, говорячи про можливі обсяги виробництва.

На запитання, коли перші SPYS із нового пакета можуть бути поставлені Україні, представник Quantum Systems відповів: "Тисячі одиниць готові до постачання вже цього року".

Виробництво перехоплювачів в Україні

Нагадаємо, Україна розвиває одразу кілька засобів протидії реактивним "Шахедам", і дрони-перехоплювачі вже показують перші результати.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна випробовує п'ять моделей швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами".

До кінця жовтня планують виготовити близько 400 перехоплювачів однієї з моделей.

Водночас з дронами-перехоплювачами Україні допоможе Німеччина. Вже підписано низку угод.

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