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Thales представила НРК вантажопідйомністю 10 тон (фото)

10:23 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Thales представила НРК вантажопідйомністю 10 тон (фото) Фото: Thales представила НРК вантажопідйомністю 10 тон (thalesgroup.com)
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Компанії Thales Australia та 3ME Technology представили новий універсальний НРК BladeHAUL, що використовує елементи платформи та ключові характеристики бронемашини Bushmaster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що BladeHAUL – це самохідний гібридний позашляховий НРК надвеликого класу (XL-UGV), розроблений так, щоб перевершити всі наявні аналоги за вантажопідйомністю та оперативною гнучкістю.

BladeHAUL, що виробляється в містах Бендіго та Ньюкасл із використанням виробничої лінії Bushmaster, розроблено для виконання широкого спектра логістичних завдань і перевезення вантажів у контейнерах задля підвищення оперативної ефективності.

Новинка здатна транспортувати контейнер і вантаж масою до 10 тонн. Новинку також можна використовувати як платформу для розміщення низки видів озброєння, що робить його незамінним засобом для розвідки.

Використовуючи перевірену платформу Bushmaster та інтегруючи передові системи автономності й енергозабезпечення, ми разом створюємо безпілотний наземний апарат, здатний задовольнити різноманітні потреби сил оборони, що постійно еволюціонують", - заявив Джефф Конноллі, генеральний директор Thales Australia.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, наземні роботи залишаються однією з найдинамічніших тем українського оборонпрому останніх місяців. Так, хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.

Також ми писали, що бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів. Зазначається, що системи, де один дрон доставляє іншого у зону виконання завдання, називають "marsupials".

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