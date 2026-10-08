Південна Корея дорікає Україні за заяви про допомогу Росії

Південна Корея дорікнула Україні через заяви про те, що постачання пального з корейських портів допомогло Росії подолати дефіцит нафтопродуктів, який виник після українських ударів по російських НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Напередодні уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Росія в липні та серпні імпортувала понад 176 тисяч тонн нафтопродуктів із Південної Кореї.

За його словами, у серпні такі поставки становили близько 31% російського імпорту пального.

Власюк послався на дані аналізу портових записів і руху суден. За ними, пальне завантажували на сім танкерів у південнокорейських портах, після чого судна здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу. Частина цих суден перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС.

В Україні заявили, що поставки припали на період, коли російська нафтопереробна галузь зазнала значних втрат через удари українських дронів.

За оцінкою української сторони, імпорт із Південної Кореї дозволив Росії частково компенсувати скорочення власних потужностей із переробки нафти.

Що заявили у Південній Кореї

У Сеулі відкинули такі звинувачення та заявили, що Україна зробила висновки без достатньої перевірки фактів.

Речниця президента Південної Кореї Кан Ю Чжон наголосила, що країна після початку повномасштабного вторгнення Росії дотримується міжнародних санкцій та власного експортного контролю щодо Москви.

За її словами, на основі даних про конкретні операції, які наводить українська сторона, наразі неможливо встановити всі ключові обставини, зокрема сторони угод, походження вантажу та його кінцевого покупця.

У Сеулі також заявили, що подібні публічні твердження можуть завдати шкоди міжнародній довірі до Південної Кореї.

Південнокорейська влада повідомила, що перевіряє обставини поставок і вживатиме необхідних заходів, якщо буде встановлено порушення санкційних або експортних правил.

Водночас в адміністрації президента Південної Кореї зазначили, що офіційна статистика торгівлі за період із серпня 2025 року до серпня 2026 року не фіксує експорту з країни до Росії дизельного пального, бензину чи авіаційного пального.

Таким чином, Сеул заперечує звинувачення України у допомозі Росії та наполягає на дотриманні санкційного режиму. Водночас південнокорейська влада продовжує перевіряти інформацію про конкретні поставки пального до РФ.