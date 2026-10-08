США та Росія домовляються про відновлення роботи "Північних потоків", - Reuters

Команди президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна активно обговорюють залучення американського інвестора до фінансування газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як вдалося дізнатися журналістам, до переговорів залучені високопоставлені представники Росії та США, зокрема Кирило Дмитрієв і Джаред Кушнер.

Інсайдери стверджують, що саме зять Трампа вважає ведення бізнесу з Москвою важливою частиною відновлення миру.

Ба більше, у Білому домі розраховують, що така угода дасть можливість американським інвесторам отримувати прибуток від постачання енергоресурсів до Європи після завершення війни.

"Будь-які угоди мають бути узгоджені Росією з DFC (Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США) та Міністерством фінансів і повинні приносити користь американським платникам податків і компаніям", - розповіло одне з анонімних джерел.

Також повідомляється, що у вересня спецпосланець Путіна провів зустріч з представниками Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США. У центрі уваги були потенційні енергетичні ініціативи Росії та США.

"Залишається незрозумілим, наскільки Вашингтон зацікавлений у відновленні постачання російського газу до Німеччини, найбільшого споживача енергії в Європі", - наголошують журналісти.

Один з американських посадовців озвучив прогноз, що наразі підписання такої угоди є малоймовірним через велику кількість перепон.

З заявою з цього приводу виступила представниця Міністерства економіки та енергетики Німеччини. Вона нагадала ЗМІ, що "Північний потік" і російський газ перебувають під санкціями в Європі, а Німеччина знайшла альтернативи.

Інсайдери розповіли, що команди Трампа та Путіна також обговорювали продаж активів російської енергетичної компанії "Лукойл". Американська влада розраховує отримати значні прибутки у разі успішної реалізації цього замислу.