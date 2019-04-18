Активисты требуют привлечь к ответственности налоговика Кавылина

Фото: Алексей Кавылин (zp.sfs.gov.ua)

Активисты заявили о мошенничестве со стороны Кавылина

Налоговика Алексея Кавылина нужно привлечь к уголовной ответственности за участие в возможных финансовых махинациях и сокрытие своего имущественного статуса в декларации чиновника и кандидата на пост главы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом активисты заявили в ходе пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

"Расследование по махинациям налоговика Кавылина появилось в СМИ более двух месяцев назад. С этого времени ни один из правоохранительных органов не смог должным образом проверить эти факты. Более того, он выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДФС, что является дерзким вызовом гражданскому сообществу Украины. Мы требуем от правоохранительных органов тщательного расследования и, в случае подтверждения фактов мошенничества, привлечения чиновника к уголовной ответственности", - заявил председатель ОО "Украинский координационный совет" Андрей Хома.

Ранее в статье "Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин" журналисты писали о компании с российской регистрацией "Семейный капитал", функционирующая на неподконтрольной Украине территории АР Крым как финансовая пирамида. По данным авторов, пользуясь серыми зонами трансграничного законодательства, компания может отмывать средства на материковой Украине, в частности через ипотечные схемы, оформленные на брата госслужащего Кавылина.

Активисты также обнародовали факты предоставления чиновником недостоверной информации относительно своего имущественного положения путем сокрытия состояния Александры Евгеньевны Червоненко - лица, являющейся сожительницей декларанта.

"В декларации кандидата на главный пост в ГФС не указаны ни многочисленные объекты недвижимого имущества госпожи Червоненко, ни принадлежащие ей дюжина торговых марок, свидетельства на которые действительны. Мы обратили особое внимание на этот факт НАПК и требуем тщательного расследования", - отметил заместитель председателя ОО "Антикоррупционное бюро в Украине" Игорь Куриленко.

Как известно, Кавылин родился 1984 году в г. Кемерово, РФ. Во Львовском национальном университете им. Ивана Франка получил степень кандидата политических наук. С 2014 года работал начальником ГУ ГФС Запорожской обл. С 2018 года - начальником ГУ ГФС Киевской обл.

Сообщалось, что он является соучредителем ОО "Молодежь за веру, за европейскую Украину" и соучредителем ООО "КАД-Медиа", являющейся издателем журнала "АгроПРО". Оба учреждения расположены в одном офисе с украинским подразделением скандальной компании "Семейный капитал".

По данным СМИ, Кавылин контролирует ОО "Институт налоговых реформ", который возглавляет Елена Хотенко - председатель киевского областного совета "Ассоциации налогоплательщиков Украины". До 2017 года она была заместителем Алексея Кавылина в ГФС Запорожской и Киевской обл. Эта общественная организация также была расквартирована по общему с компанией "Семейный капитал" адресом.