Українців попередили про відключення світла 6 листопада: якими будуть графіки

Графіки відключень електроенергії в Україні продовжать діяти і у п'ятницю, 6 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

У компанії розповіли, що у частині областей завтра вимушено будуть застосовуватись такі заходи обмеження споживання:

00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості

00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2,5 до 4 черг)

В "Укренерго" пояснили, що графіки відключень запроваджуються через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Всіх українців також закликали економно користуватись електрикою після того, як вона з’являється за графіком.