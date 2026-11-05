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Українців попередили про відключення світла 6 листопада: якими будуть графіки

19:29 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Українців попередили про відключення світла 6 листопада: якими будуть графіки Ілюстративне фото: в Україні 6 листопада діятимуть графіки відключень світла (Колаж РБК-Україна)
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Графіки відключень електроенергії в Україні продовжать діяти і у п'ятницю, 6 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

У компанії розповіли, що у частині областей завтра вимушено будуть застосовуватись такі заходи обмеження споживання:

  • 00:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
  • 00:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2,5 до 4 черг)

В "Укренерго" пояснили, що графіки відключень запроваджуються через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Всіх українців також закликали економно користуватись електрикою після того, як вона з’являється за графіком.

Нагадаємо, у Житомирі через значні пошкодження енергосистеми внаслідок російських областрілів запровадили режим економії електроенергії.

Зазначимо директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що з настанням холодів в Україні зросте споживання електроенергії. Окремі маленькі міста можуть бути без світла по кілька днів.

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