Меланія Трамп написала листи Зеленському і Путіну

Перша леді США Меланія Трамп написала особисті листи російському диктатору Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському із закликом рухатися до тривалого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Меланії Трамп.

У своєму зверненні Меланія Трамп наголосила на важливості досягнення тривалого миру в регіоні.

Вона зазначила, що припинення вогню в Олешках стало можливим завдяки зусиллям президентів Росії та України, що створює важливий прецедент.

"Коли цей історичний момент завершується, я написала особисті листи президенту Путіну та президенту Зеленському. Давиде і Кириле, будь ласка, доставте ці листи вашим президентам від мого імені", - сказала вона.

Очільниця американської ініціативи висловила сподівання, що делегації забезпечать безпечну передачу кореспонденції та сприятимуть подальшому діалогу.