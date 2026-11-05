Іспанія надасть Україні пакет військової допомоги на понад 430 мільйонів євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Telegram президента України Володимира Зеленського після зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом

Нова допомога від Іспанії

Зеленський обговорив з Санчесом ситуацію з російськими атаками та оголосив про новий пакет допомоги від Іспанії.



"Упродовж усіх років цієї війни Іспанія нам послідовно допомагає та підтримує. І є новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро від Іспанії. Дякую! Обговорили його наповнення та найбільш актуальні потреби в захисті", - каже президент.

Удари РФ по енергетиці

Також Зеленський розповів про російські удари по українській енергетиці, логістиці, залізниці.

"Цього року Росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий", - зазначив він.