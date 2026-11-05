Іспанія надасть Україні пакет військової допомоги на понад 430 мільйонів євро
Україна отримає новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро від Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Telegram президента України Володимира Зеленського після зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом
Нова допомога від Іспанії
Зеленський обговорив з Санчесом ситуацію з російськими атаками та оголосив про новий пакет допомоги від Іспанії.
"Упродовж усіх років цієї війни Іспанія нам послідовно допомагає та підтримує. І є новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро від Іспанії. Дякую! Обговорили його наповнення та найбільш актуальні потреби в захисті", - каже президент.
Удари РФ по енергетиці
Також Зеленський розповів про російські удари по українській енергетиці, логістиці, залізниці.
"Цього року Росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий", - зазначив він.
Раніше РБК-Україна писало, що Німеччина планує надати Україні додаткові 100 мільйонів євро. Кошти підуть на відновлення пошкодженої російським обстрілами водної, енергетичної та транспортної інфраструктури.
Крім того, Німеччина та Велика Британія шукають додаткові засоби ППО для України. План для інших партнерів хочуть підготувати до засідання Рамштайну 17 листопада.