Starshield для України: контракт спливає, потрібні переговори зі США

Контракт з урядом США щодо доступу України до супутникової мережі Starshield закінчується у 2027 році. Переговори про його продовження потрібні терміново.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сєнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Контракт на Starshield

Україна прагне розпочати перемовини щодо продовження контракту на Starshield, заявив 5 листопада високопоставлений український дипломат.

Денис Сєнік каже, що Київ так і не отримав пояснень щодо обмеження послуг Starshield минулого місяця.

"Термін дії контракту для Starshield закінчується наступного року. І ми розуміємо, що для переговорів щодо нового потрібен час. Зараз саме той час", - сказав він.

За його словами, Україна повинна мати ясність щодо того, чи зможе вона продовжити контракт.

Сєнік не назвав точного місяця закінчення терміну дії контракту, сказавши лише, що це станеться в середині наступного року.

Проблеми з доступом

Раніше РБК-Україна писало, що Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабні розслідування.

За інформацією помічника демократів у Сенаті, листи надіслали, зокрема Маску. Причиною стали випадки уповільнення роботи супутникової системи Starshield на території України.

Крім того, 24 жовтня американський мільярдер Ілон Маск заявив, що без Starlink український фронт негайно розвалився б.

За його словами, українські військові порушили умови користування сервісом, тому відповідну лазівку закрили.