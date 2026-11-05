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Президент Чехії відкинув амбіції стати європейським переговірником щодо України

21:50 05.11.2026 Чт
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aimg Сергій Козачук
Президент Чехії відкинув амбіції стати європейським переговірником щодо України Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
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Президент Чехії Петр Павел не має амбіцій ставати європейським переговірником щодо завершення війни в Україні, проте готовий поділитися досвідом роботи в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

Глава чеської держави зауважив, що європейські країни мають самостійно обрати свого представника для цього процесу. Водночас він готовий долучитися за потреби.

"У мене точно немає таких амбіцій. Я був би, безумовно, радий, якби міг поділитися своїм досвідом як з НАТО, так і з Європейського Союзу. Але, безумовно, європейські держави самі вирішуватимуть, кого вони бачать своїм представником", - підкреслив Павел.

Раніше видання The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела писало, що чеського лідера нібито розглядають серед кількох головних переговірників із Москвою.

Проте президент Чехії наголосив, що жодних реальних обговорень чи переговорів щодо цього не велося, назвавши такі публікації журналістським висновком на основі попередніх заяв.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала Європейський Союз чітко визначити переговірників щодо України, аби уникнути плутанини та хаосу в дипломатичних процесах.

Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір обговорити припинення війни безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним після власної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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