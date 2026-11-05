Справа "Карфаген": заступнику начальника ДСР Нацполіції обрали запобіжний захід

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Засідання щодо клопотання про запобіжний захід було призначене на 5 листопада на 14:00. Воно відбулося у приміщенні ВАКС у Києві, на вулиці Хрещатик, 42-А.

Згідно з рішенням суду, Ценова помістять під варту з можливістю внести заставу у розмірі 15 млн гривень.

Що відомо про затримання Ценова

Про затримання Ценова 4 листопада повідомила "Українська правда" з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. За їхніми даними, "Прайс" на плівках у справі - це Володимир Ценов.

Його затримали антикорупційні органи на тлі публікації нових матеріалів у справі "Карфаген".

Раніше НАБУ повідомляло, що серед фігурантів є один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції з псевдонімом "Прайс". За даними слідства, він відповідав за прикриття колцентрів з боку поліції.

Як розвивалася справа "Карфаген"

Про перших фігурантів стало відомо 5 вересня 2026 року. НАБУ і САП підозрюють керівника одного з підрозділів Офісу генпрокурора Сергія Кропиву та його спільників у створенні злочинної організації.

За даними слідства, вона отримувала гроші за те, що не заважала роботі шахрайських колцентрів, і легалізувала понад 89,9 млн грн. Того ж дня п'ятьом людям повідомили про підозру.

Тодішній генпрокурор Руслан Кравченко 6 вересня заперечив свою причетність до "кришування" колцентрів.

Після заяви про відставку президент України Володимир Зеленський 15 вересня затвердив його звільнення. Обов'язки генпрокурора доручили виконувати керівнику Хмельницької обласної прокуратури Антону Ковальському.

22 жовтня НАБУ повідомило про підозру колишньому очільнику департаменту Офісу генпрокурора Івану Тимошенку. Того ж дня ВАКС обрав йому тримання під вартою із заставою 8 млн грн.

Нагадаємо, вранці 4 листопада НАБУ і САП заявили про викриття організації, яка давала хабарі високопосадовцям правоохоронних органів.

Це робили заради безперешкодної роботи шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Як повідомляло РБК-Україна, пізніше НАБУ оприлюднило відео плівок у цій справі.

До складу організації, за даними слідства, входили щонайменше 12 осіб, серед них чинні посадовці СБУ, поліції та Офісу генпрокурора.

Також ми писали, що НАБУ і САП оприлюднили нові 54-хвилинні аудіозаписи.

За даними слідства, схема охоплювала 52 шахрайські колцентри, торгівлю наркотиками, виготовлення фальшивої валюти, викрадення та катування людей.

Увечері того ж дня НАБУ затримало першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Його затримали на тлі оприлюднення інформації про викриту злочинну організацію.