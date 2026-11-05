Зеленський: Україна не отримала 16 мільярдів доларів за старими домовленостями із США

Україна не отримала 16 млрд доларів допомоги від США за попередніми домовленостями.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН.

За словами глави держави, Україна має самостійно шукати рішення та домагатися нових пакетів оборонної допомоги, попри те, як це сприймається за кордоном.

Президент наголосив, що Україна не має іншого виходу, окрім як посилювати себе, доки триває війна.

Він підкреслив необхідність працювати над новими пакетами підтримки від США та піднімати питання щодо невиконаних минулих домовленостей.

За словами Зеленського, країна повинна боротися за обіцяні ресурси та кошти, які не були надані.

"Україна повинна боротися, нехай ніхто не ображається в Сполучених Штатах Америки", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що європейські лідери радять українському керівництву не вибачатися за вимоги щодо військової допомоги, адже йдеться про життєво необхідну роботу для захисту країни.