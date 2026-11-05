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Зеленський: Україна не отримала 16 мільярдів доларів за старими домовленостями із США

20:45 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Зеленський: Україна не отримала 16 мільярдів доларів за старими домовленостями із США Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна не отримала 16 млрд доларів допомоги від США за попередніми домовленостями.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН.

За словами глави держави, Україна має самостійно шукати рішення та домагатися нових пакетів оборонної допомоги, попри те, як це сприймається за кордоном.

Президент наголосив, що Україна не має іншого виходу, окрім як посилювати себе, доки триває війна.

Він підкреслив необхідність працювати над новими пакетами підтримки від США та піднімати питання щодо невиконаних минулих домовленостей.

За словами Зеленського, країна повинна боротися за обіцяні ресурси та кошти, які не були надані.

"Україна повинна боротися, нехай ніхто не ображається в Сполучених Штатах Америки", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що європейські лідери радять українському керівництву не вибачатися за вимоги щодо військової допомоги, адже йдеться про життєво необхідну роботу для захисту країни.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський провів розмову з переговорниками з США перед зустріччю в Абу-Дабі.

Президент переговорив зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, приділивши основну увагу підготовці до майбутніх перемовин.

Крім того, Зеленський розраховує на більшу допомогу США Україні після перемоги демократів на проміжних виборах.

Глава держави висловив сподівання, що це дозволить Києву отримувати більше фінансової підтримки та військових постачань від американських партнерів.

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