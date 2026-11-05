У Комишувасі зросла кількість загиблих через авіаудар РФ, під завалами ще є люди

Фото: у Комишувасі зросла кількість загиблих через авіаудар РФ (ДСНС)

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У Комишувасі Запорізької області кількість загиблих внаслідок російського авіаудару 2 листопада зросла до 42 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

У Комишувасі триває четверта доба аварійно-рятувальних заходів після російського авіаудару. Станом на зараз з-під завалів деблоковано 42 загиблих людини. Триває ідентифікація невпізнаних тіл. Під завалами ще можуть перебувати 33 людини. Роботи не припиняються. https://t.me/UA_National_Police/81334