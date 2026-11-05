ua en ru
Чт, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Рубіо може піти з посади задля президентських виборів 2028 року, - The Independent

19:02 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Рубіо може піти з посади задля президентських виборів 2028 року, - The Independent Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Державний секретар США Марко Рубіо може піти у відставку задля участі у президентських перегонах 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За даними джерел видання у США та Британії, Рубіо готується до висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії. Його головним суперником на цьому шляху вважають віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Впевненість інсайдерів щодо можливого виходу Рубіо з адміністрації президента Дональда Трампа значно посилилася після проміжних виборів до Конгресу США.

Один вашингтонський інсайдер заявив виданню, що держсекретарю слід "дистанціюватися від війни з Іраном і звалити провину за це на Трампа".

Соратник держсекретаря США зазначив, що той є одним із провідних претендентів від республіканців.

"Але він не може балотуватися, доки обіймає посаду державного секретаря, і зв’язок з адміністрацією в будь-якому разі лише зашкодить його перспективам", - додало джерело.

Можливі варіанти розвитку подій

"Ми хочемо подивитися, що він зробить після проміжних виборів. Навряд чи він залишиться при владі. Він був би сильним кандидатом у президенти, і ми очікуємо, що він висуне свою кандидатуру", - зазначило одне з джерел у британському уряді.

Водночас в американській адміністрації заявили The Independent, що держсекретар поки не демонстрував явного бажання залишати посаду. Водночас зазначається, що ситуація може змінитися залежно від подальшої атмосфери в Білому домі.

Інше джерело, наближене до Білого дому, припустило, що Рубіо може залишитися на посаді, щоб демонструвати стабільність команди та виступати поміркованим голосом в оточенні Трампа.

Нагадаємо, за результатами проміжних виборів у США, що відбулися 4 листопада 2026 року, Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу.

Зокрема, демократи отримали 227 місць у Палаті представників за необхідних для більшості 218, а в Сенаті - 54 мандати проти 42 у республіканців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Марко Рубіо
Новини
Чому в Києві найскладніше зі світлом, а електротранспорт - "перша жертва": пояснення Харченка
Чому в Києві найскладніше зі світлом, а електротранспорт - "перша жертва": пояснення Харченка
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так