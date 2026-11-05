Рубіо може піти з посади задля президентських виборів 2028 року, - The Independent
Державний секретар США Марко Рубіо може піти у відставку задля участі у президентських перегонах 2028 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
За даними джерел видання у США та Британії, Рубіо готується до висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії. Його головним суперником на цьому шляху вважають віцепрезидента США Джей Ді Венса.
Впевненість інсайдерів щодо можливого виходу Рубіо з адміністрації президента Дональда Трампа значно посилилася після проміжних виборів до Конгресу США.
Один вашингтонський інсайдер заявив виданню, що держсекретарю слід "дистанціюватися від війни з Іраном і звалити провину за це на Трампа".
Соратник держсекретаря США зазначив, що той є одним із провідних претендентів від республіканців.
"Але він не може балотуватися, доки обіймає посаду державного секретаря, і зв’язок з адміністрацією в будь-якому разі лише зашкодить його перспективам", - додало джерело.
Можливі варіанти розвитку подій
"Ми хочемо подивитися, що він зробить після проміжних виборів. Навряд чи він залишиться при владі. Він був би сильним кандидатом у президенти, і ми очікуємо, що він висуне свою кандидатуру", - зазначило одне з джерел у британському уряді.
Водночас в американській адміністрації заявили The Independent, що держсекретар поки не демонстрував явного бажання залишати посаду. Водночас зазначається, що ситуація може змінитися залежно від подальшої атмосфери в Білому домі.
Інше джерело, наближене до Білого дому, припустило, що Рубіо може залишитися на посаді, щоб демонструвати стабільність команди та виступати поміркованим голосом в оточенні Трампа.
Нагадаємо, за результатами проміжних виборів у США, що відбулися 4 листопада 2026 року, Демократична партія отримала більшість в обох палатах Конгресу.
Зокрема, демократи отримали 227 місць у Палаті представників за необхідних для більшості 218, а в Сенаті - 54 мандати проти 42 у республіканців.