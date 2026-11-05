Сльозогінний газ, пожежі та 400 затриманих: Францію охопили масові протести

У Франції відбулися масові демонстрації та загальнонаціональні страйки проти дорожнечі й за підвищення зарплат, які зібрали близько 575 тисяч учасників і супроводжувалися сутичками з поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro та Le Monde .

За оцінкою МВС Франції, у демонстраціях 5 листопада взяли участь близько 575 тисяч людей. Водночас профспілкова Загальна конфедерація праці (CGT) повідомила про майже 1,6 млн учасників у 207 містах.

Для охорони порядку влада залучила 70 тисяч поліцейських і жандармів по всій країні.

Затримання та сутички в містах

У Парижі профспілкова хода пройшла від площі Республіки бульваром Вольтера до площі Нації. Станом на вечір правоохоронці затримали 448 осіб.

Un incendie est allumé sur la Place de la Nation à Paris.



Charge de la police pour faire intervenir les pompiers.#grevegenerale #5novembre #Paris #greve5novembre pic.twitter.com/p7OKWW4tP9 — Luc Auffret (@LucAuffret) November 5, 2026

Внаслідок сутичок 53 правоохоронці отримали поранення, а пожежні служби здійснили 86 виїздів. У МВС зазначили, що в багатьох містах, зокрема в Ренні, Марселі, Нанті, Ліоні, Бордо та Страсбурзі, формувалися групи ризику з числа радикальних і ультралівих активістів.

У столиці Франції протестувальники пошкодили майно вздовж маршруту, а біля площі Нації сталася пожежа, для гасіння якої поліція застосувала сльозогінний газ і відтіснила натовп.

Страйки в освіті та державних установах

До страйку долучилися залізничники, працівники лікарень, поштової служби та близько 16% учителів. За даними уряду, страйкували майже 10% працівників держустанов, 4,6% працівників місцевих органів влади та близько 4% працівників лікарень.

Також було заблоковано 81 із 3700 середніх шкіл, тоді як асоціація старшокласників повідомила про призупинення занять у тисячі навчальних закладів.

Реакція уряду та плани

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив, що в понеділок, 9 листопада, збере представників профспілок і роботодавців на "соціальну конференцію" для обговорення зарплат і купівельної спроможності.

Міністру праці та солідарності доручено завершити попередні консультації до неділі.

"Сьогодні питання полягає не в тому, чи переможемо ми, а в тому, наскільки ми переможемо", - заявила лідерка CGT Софі Біне.

Сьогоднішня акція продовжила хвилю протестів проти дорожнечі, що відбулися 17, 24 та 31 жовтня. Зокрема, за оцінкою МВС, демонстрації 17 жовтня зібрали 550 тисяч людей по всій країні.

Профспілки вимагають підвищення зарплат, покращення умов навчання, державних послуг, соціального захисту та проведення податкової реформи.