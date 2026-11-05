"Ремонтувати вразвалочку не можна": Зеленський про протести у Києві через вимкнення світла

В Києві люди перекривали дороги через тривалу відсутність електрики. Вони розійшлися тільки тоді, коли на енергооб'єкти привели енергетиків.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ТСН .

"Вчора бачив, люди перекрили одну з доріг у Києві, в столиці. Я дзвонив міністру внутрішніх справ Виговському. Він мені каже: "Ми там ще попрацювали, тому що дійсно частина людей не мали довгий період часу електрику", - розповів глава держави.

Президент наголосив, що на енергетичному об'єкті не було достатньої кількості працівників.

"Ремонтувати вразвалочку не можна. І молодці поліцейські, спрацювали, вони дуже швидко з'єднались з групами, з електриками. Всіх привели на об'єкт, все запрацювали, і народ розійшовся", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що "перекривати - це точно не шлях".

Що передувало

Нагадаємо, 4 листопада жителі Києва перекрили рух транспорту на вулиці Йорданській в Оболонському районі, а також поблизу станції метро "Житомирська", біля супермаркету Novus. Причиною акції стали тривалі перебої з електропостачанням.

Зокрема, мешканці будинку № 24 на вулиці Йорданській повідомили, що в них майже п'ять діб не було стабільного електропостачання.

За їхніми словами, світло періодично з'являвся, проте електрику давали лише приблизно на 20 хвилин, після чого знову вимикали.