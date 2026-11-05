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"Ремонтувати вразвалочку не можна": Зеленський про протести у Києві через вимкнення світла

21:36 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Ремонтувати вразвалочку не можна": Зеленський про протести у Києві через вимкнення світла Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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В Києві люди перекривали дороги через тривалу відсутність електрики. Вони розійшлися тільки тоді, коли на енергооб'єкти привели енергетиків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ТСН.

"Вчора бачив, люди перекрили одну з доріг у Києві, в столиці. Я дзвонив міністру внутрішніх справ Виговському. Він мені каже: "Ми там ще попрацювали, тому що дійсно частина людей не мали довгий період часу електрику", - розповів глава держави.

Президент наголосив, що на енергетичному об'єкті не було достатньої кількості працівників.

"Ремонтувати вразвалочку не можна. І молодці поліцейські, спрацювали, вони дуже швидко з'єднались з групами, з електриками. Всіх привели на об'єкт, все запрацювали, і народ розійшовся", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що "перекривати - це точно не шлях".

Що передувало

Нагадаємо, 4 листопада жителі Києва перекрили рух транспорту на вулиці Йорданській в Оболонському районі, а також поблизу станції метро "Житомирська", біля супермаркету Novus. Причиною акції стали тривалі перебої з електропостачанням.

Зокрема, мешканці будинку № 24 на вулиці Йорданській повідомили, що в них майже п'ять діб не було стабільного електропостачання.

За їхніми словами, світло періодично з'являвся, проте електрику давали лише приблизно на 20 хвилин, після чого знову вимикали.

Зазначимо, через російські атаки українські АЕС вимушено знизили потужність. Найважча ситуація спостерігається в Києві та Київській області.

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