Хто має право відпускати ліки за е-Рецептом: оновлення МОЗ

В Україні розширили перелік фахівців, які можуть відпускати лікарські засоби за електронними рецептами. До цієї роботи тепер зможуть долучатися не лише фармацевти, а й працівники зі спеціальністю "Медсестринство" та фармацевти-інтерни.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з оновленими правилами, фармацевти-інтерни по всій Україні та фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" в міських аптеках зможуть відпускати рецептурні й безрецептурні препарати під керівництвом фармацевта.

Водночас у сільській місцевості та визначених прифронтових громадах медичні працівники зі спеціальністю "Медсестринство" ще з лютого 2026 року можуть самостійно відпускати ліки за е-Рецептами за встановлених законодавством умов.

Хто може відпускати ліки за е-Рецептом

Після розширення переліку до відпуску рецептурних препаратів можуть долучатися:

фармацевти та асистенти фармацевтів із відповідною фармацевтичною освітою;

фармацевти-інтерни по всій Україні - під керівництвом фармацевта;

фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" в міських аптеках - під керівництвом фармацевта;

фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" в сільській місцевості та визначених прифронтових громадах - самостійно за передбачених законодавством умов.

Щоб отримати препарат за електронним рецептом, пацієнту потрібно повідомити працівнику аптеки номер е-Рецепта та код його погашення. Після цього фахівець знайде призначення в електронній системі охорони здоров'я та зможе відпустити ліки.

Що передбачають нові правила

Зміни до Ліцензійних умов затвердили постановою Кабінету Міністрів України № 1135 від 17 вересня 2026 року. Відповідні оновлення також внесли до електронної системи охорони здоров'я.

У МОЗ пояснюють, що розширення переліку фахівців має допомогти аптекам підтримувати роботу в умовах кадрових викликів.

Під час воєнного стану рецептурні препарати можуть призначатися як за електронним, так і за паперовим рецептом. Виняток - наркотичні лікарські засоби, а також препарати та медичні вироби, які підлягають реімбурсації: їх призначення та відпуск здійснюються лише за електронним рецептом.