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Десятки полонених та знищених цілей: ГУР провели операцію "Чебуречна" на Сумщині

19:45 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Десятки полонених та знищених цілей: ГУР провели операцію "Чебуречна" на Сумщині Фото: ГУР провели унікальну операцію "Чебуречна" на Сумщині (Getty Images)
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Спецпризначенці підрозділу "Group 10" Департаменту активних дій ГУР МО України провели на Сумщині операцію “Чебуречна”, під час якої зірвали наступальні плани ворога та зачистили 642 гектари землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Операція тривала сім тижнів та складалася з двох етапів, протягом яких українські воїни вели складну бойову роботу.

Позиції, які вдалося відбити та зачистити, згодом передали іншим підрозділам українського війська.

У результаті успішних дій спецпризначенців було знищено 107 окупантів, ще 157 загарбників дістали поранення, а 29 військових РФ взяли в полон.

Також українські розвідники ліквідували десятки одиниць ворожої техніки та інфраструктури, зокрема 61 місце запуску і пункт управління БпЛА, 31 артилерійську систему, 368 одиниць автотранспорту та 630 укриттів і фортифікацій.

Нагадаємо, що раніше у ГУР розкрили вищі навчальні заклади та наукові установи РФ, які працюють на "оборонку".

Зокрема, вони займаються розробкою ракет та перспективних безпілотників.

Крім того, російські окупанти активно використовують для ударів по Україні винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Попри значні бойові втрати Су-34, Росія продовжує виробництво та модернізацію цієї ударної авіації.

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