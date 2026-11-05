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У Брюсселі пройшли переговори щодо гарантій безпеки для України: Умєров розкрив деталі

18:20 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Брюсселі пройшли переговори щодо гарантій безпеки для України: Умєров розкрив деталі Фото: Рустем Умєров (facebook.com/zelenskyy.official)
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У Брюсселі відбулись переговори щодо гарантій безпеки для України. Крім того, учасники зустрічі обговорили нову стратегію безпеки Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова.

"Головна тема сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі - гарантії безпеки для України. Разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки", - розповів він.

Умєров наголосив, що робота над цим треком триває, і додав, що подробиці та наступні кроки стануть відомі пізніше.

"Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою", - підкреслив голова СЗР.

Нагадаємо, 4 листопада у Брюсселі відбулися переговори щодо плану відновлення України, залучення інвестицій та забезпечення фінансування на 2027 рік.

Раніше NYT писало, що адміністрація Трампа намагається схилити Україну до укладення мирної угоди з РФ, яка може передбачати територіальні поступки щодо Донбасу. Натомість Вашингтон обіцяє Києву потенційні економічні вигоди.

Крім того, Умєров повідомляв про спроби невстановлених осіб отримати інформацію про нові дипломатичні ініціативи України та переговори з міжнародними партнерами щодо завершення війни.

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