Єврокомісія очікує від України подальшого відкриття газового ринку

Єврокомісія назвала зняття заборони на експорт газу одним із важливих кроків, які Україна має зробити в межах реформи газового ринку. Поряд із цим ЄС очікує поступового скасування ПСО та належного відокремлення (анбандлінгу) операторів газорозподільних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт Європейської комісії щодо України за 2026 рік, оприлюднений 4 листопада в межах Пакета розширення ЄС.

Так, про незначний прогрес можна повідомити на газовому ринку, де було скасовано ПСО для виробників електроенергії з газу.

"Реформи, зокрема забезпечення належного анбандлінгу операторів газорозподільних систем, поступове скасування ПСО та зняття заборони на експорт природного газу, залишаються важливим пріоритетом для України", - йдеться у звіті Єврокомісії.



У документі також наголошується, що роботу над поступовою лібералізацією енергетичних ринків і створенням механізму фінансування потреб вразливих споживачів необхідно прискорити.