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Єврокомісія очікує від України подальшого відкриття газового ринку

18:13 05.11.2026 Чт
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aimg Сергій Новіков
Єврокомісія очікує від України подальшого відкриття газового ринку Україна має відкрити ринок газу (фото: Getty Images)
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Єврокомісія назвала зняття заборони на експорт газу одним із важливих кроків, які Україна має зробити в межах реформи газового ринку. Поряд із цим ЄС очікує поступового скасування ПСО та належного відокремлення (анбандлінгу) операторів газорозподільних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт Європейської комісії щодо України за 2026 рік, оприлюднений 4 листопада в межах Пакета розширення ЄС.

Так, про незначний прогрес можна повідомити на газовому ринку, де було скасовано ПСО для виробників електроенергії з газу.

"Реформи, зокрема забезпечення належного анбандлінгу операторів газорозподільних систем, поступове скасування ПСО та зняття заборони на експорт природного газу, залишаються важливим пріоритетом для України", - йдеться у звіті Єврокомісії.

У документі також наголошується, що роботу над поступовою лібералізацією енергетичних ринків і створенням механізму фінансування потреб вразливих споживачів необхідно прискорити.

Експорт газу з України

Раніше Україна вже зробила перший крок у цьому напрямку, дозволивши приватним газовидобувним компаніям тимчасовий контрольований експорт частини власного газу.

Механізм передбачає обмежені обсяги та можливість зупинки поставок у разі ризиків для внутрішнього ринку. Зокрема, у жовтні 2026 року одразу 29 приватних газовидобувних компаній скористалися новим механізмом експорту українського газу.

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