Україні потрібні Taurus, щоб знищувати російські пускові установки, - Зеленський

"Чому ми хочемо замовити "тауруси"? Тому що коли американці не змогли нам давати антибалістичні ракети для ППО, у нас є лише один вихід: знищувати російські пускові установки. Вони зробили цілі майданчики і вбивають нас, а ми не можемо захиститися. Це не цивільні об’єкти, не інфраструктура, не енергетика", - зазначив глава держави.

Президент додав, що Україна хоче не просто замовити ці ракети, а й тестувати їх. Він підкреслив, що це вигідно обом сторонам.

Зеленський також відповів на слова скептиків, які цікавляться, що Україна робить для тих країн, які їй допомагають. Зокрема, глава держави розповів про результати використання системи ППО IRIS-T.

"Ми зробили з IRIS-T бренд номер один у світі після "петріотів", які антибалістичні. Зараз ця система коштує від 600 тисяч до десь мільйона - півтора мільйона. Це зробила ця війна. Також підтягнули всі проблемні питання, тому що тільки в реальній війні ви можете дійсно позбутися слабких місць того чи іншого захисту", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що у Німеччини черги на замовлення IRIS-T на 10-20 років, що також означає і робочі місця. Крім того, в десятки разів зросла і вартість ракети.