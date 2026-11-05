Росія завдала 78 ударів по енергетиці за останні три доби, - ДТЕК
За останні три доби росіяни завдали 78 масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під прицілом ворога опинилися як електростанції, так і об'єкти передачі струму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал ДТЕК.
Українська енергосистема працює в умовах постійних атак уже п’ятий рік поспіль. З такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна країна світу.
Для порівняння, у 2022 році росіяни здійснили 11 масованих атак, які спрямовували переважно на електростанції.
Наразі ворог постійно змінює тактику та суттєво збільшує інтенсивність обстрілів.
Серйозні пошкодження вимагають значних зусиль і часу для відновлення.
Роботу фахівців додатково ускладнюють постійні повітряні тривоги та ризик повторних ударів.
Попри всі загрози, енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб повертати світло в оселі українців.
Нагадаємо, що через масовану повітряну атаку з боку Росії три теплоелектростанції компанії ДТЕК зазнали масштабних руйнувань та повністю припинили генерацію електроенергії.
Крім того, за оцінками експертів, з настанням сильних морозів в Україні істотно зросте споживання електроенергії.
В умовах триваючих російських атак окремі невеликі міста ризикують опинитися без світла на декілька днів.