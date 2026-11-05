Росія завдала 78 ударів по енергетиці за останні три доби, - ДТЕК

Фото: чому відновлення світла потребує більше часу розповіли в ДТЕК (Getty Images)

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За останні три доби росіяни завдали 78 масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під прицілом ворога опинилися як електростанції, так і об'єкти передачі струму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал ДТЕК.

Українська енергосистема працює в умовах постійних атак уже п’ятий рік поспіль. З такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна країна світу. Для порівняння, у 2022 році росіяни здійснили 11 масованих атак, які спрямовували переважно на електростанції. Наразі ворог постійно змінює тактику та суттєво збільшує інтенсивність обстрілів. Серйозні пошкодження вимагають значних зусиль і часу для відновлення. Роботу фахівців додатково ускладнюють постійні повітряні тривоги та ризик повторних ударів. Попри всі загрози, енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб повертати світло в оселі українців.