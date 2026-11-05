Доходи бюджету від акцизу на сигарети виявилися на третину нижчими за план, - Гетманцев

Тіньовий ринок сигарет призвів до недоотримання майже 4 млрд грн акцизного податку до держбюджету лише за жовтень 2026 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Він звертає увагу, що лише за жовтень цього року державний бюджет недоотримав 18,8 млрд грн від ПДВ та акцизу.

Основне зменшення надходжень від акцизу фіксується в тютюновій галузі - тут недовиконання плану становило 3,8 млрд грн, або 32,4%.

За його інформацією, місячний план доходів державного бюджету від ПДВ недовиконано на 11,7 млрд грн, або на рекордні 32%.

За інформацією голови податкового комітету парламенту, у жовтні 2026 року акциз і ПДВ були двома податками з найгіршими показниками виконання плану доходів.

“Цифри виконання - це не "технічне відхилення", а діагноз. Системна робота з детінізації мала б давати результат передусім у ПДВ та акцизі, і саме тут вона провалена”, - робить висновок Гетманцев.

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Нелегальний ринок сигарет продовжує зростати

Із такою оцінкою згоден журналіст-розслідувач Євген Плінський.

“Вже і премʼєр-міністр Корецький проводить щотижневі наради з правоохоронцями щодо детінізації, вже і голову Державної податкової служби змінили на зрозумілого Мінфіну, а не генпрокурору, вже і задач Нацполіції та Бюро економічної безпеки "нарізали", а податків з підакцизної продукції та ПДВ стає все менше", - пише Плінський у своєму Telegram-каналі.

Він звертає увагу, що точок збуту контрафактних сигарет стає все більше, пропозиція безакцизного розчинника для виробництва контрафактного палива лише зростає, а "жижа" від UVAPE для електронок скоро вже буде стояти в кожній школі.

Нагадаємо, згідно з результатами останнього на даний момент дослідження Kantar Україна, у липні 2026-го частка нелегальної продукції на ринку сигарет України становила 21,6%. Це найгірший показник за останні два роки, водночас ринок електронних сигарет майже повністю перебуває в тіні.

Причому протягом поточного року фіксується явне зростання частки нелегальних сигарет на українському ринку. Так, для порівняння, цьогоріч у квітні частка нелегальних сигарет становила 19,8%, а у лютому 2026 року - 17,6%.

Очікувані річні втрати держбюджету від нелегального ринку сигарет, за підрахунками Kantar Україна, становлять рекордні 36,4 млрд грн.

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Уряд посилює заходи з детінізації

У жовтні під головуванням прем'єр-міністра України Сергія Корецького та міністра фінансів Сергія Марченка відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки, де було оновлено її склад та визначено ключові пріоритети.

Зокрема, у сфері протидії нелегальному ринку тютюнових виробів акцент зроблено на систематичній аналітичній роботі та посиленні контрольних заходів щодо незаконного виробництва і переміщення через митний кордон.

Зі свого боку прем'єр-міністр за результатами зустрічі зазначив, що першочерговими заходами уряду передбачено роботу над питанням оподаткування електронних сигарет і рідин для них, боротьбу з контрабандою, ліквідацію схем ухилення від сплати податків.

Також урядовець пообіцяв звернути увагу на махінації в гральному бізнесі, посилити контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги та запровадити електронний документообіг. За кожним напрямом визначено відповідальних і строки, а звітність щодо прогресу здійснюватиметься щомісячно.