Справа "Карфаген": суд обрав запобіжний захід "Боксеру"

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Віталію Рибалку, який фігурує у справі "Карфаген" під прізвиськом "Боксер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Суд обрав Рибалку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Що відомо про "Боксера"

Нагадаємо, вчора, 4 листопада, НАБУ та САП оприлюднили нові деталі справи "Карфаген". Як виявилося, злочинну організацію роками "кришували" топ-чиновники Нацполіції, СБУ та Офісу генпрокурора. Схема охоплювала шахрайські колл-центри, торгівлю наркотиками і не лише.

У матеріалах розслідування НАБУ та САП фігурують двоє чоловіків із позивними "Паша" та "Боксер". За даними слідства, вони діяли за вказівками учасників злочинної організації, а їхні координував "Консультант".

Пізніше журналісти "Межі" з'ясували, що під позивним "Боксером" фігурує Віталій Рибалко - спортсмен із Житомирської області та засновник боксерського спортивного клубу "Удар-Коростень".