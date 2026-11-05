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Справа "Карфаген": суд обрав запобіжний захід "Боксеру"

17:44 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Іван Носальський
Справа "Карфаген": суд обрав запобіжний захід "Боксеру" Фото: Віталій Рибалко (t.me/fuckcorruption)
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Віталію Рибалку, який фігурує у справі "Карфаген" під прізвиськом "Боксер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Суд обрав Рибалку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Що відомо про "Боксера"

Нагадаємо, вчора, 4 листопада, НАБУ та САП оприлюднили нові деталі справи "Карфаген". Як виявилося, злочинну організацію роками "кришували" топ-чиновники Нацполіції, СБУ та Офісу генпрокурора. Схема охоплювала шахрайські колл-центри, торгівлю наркотиками і не лише.

У матеріалах розслідування НАБУ та САП фігурують двоє чоловіків із позивними "Паша" та "Боксер". За даними слідства, вони діяли за вказівками учасників злочинної організації, а їхні координував "Консультант".

Пізніше журналісти "Межі" з'ясували, що під позивним "Боксером" фігурує Віталій Рибалко - спортсмен із Житомирської області та засновник боксерського спортивного клубу "Удар-Коростень".

Також на плівках згадується, що "Паша" та "Боксер" раніше фігурували у справі про викрадення бізнесмена Андрія Венгріна. Саме матеріали цього провадження допомогли журналістам встановити особу "Боксера".

"Боксер" та "Паша" займалися розправою над людьми за вказівками учасників злочинної організації.

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