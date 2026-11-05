Справа "Карфаген": суд обрав запобіжний захід "Боксеру"
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Віталію Рибалку, який фігурує у справі "Карфаген" під прізвиськом "Боксер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Суд обрав Рибалку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.
Що відомо про "Боксера"
Нагадаємо, вчора, 4 листопада, НАБУ та САП оприлюднили нові деталі справи "Карфаген". Як виявилося, злочинну організацію роками "кришували" топ-чиновники Нацполіції, СБУ та Офісу генпрокурора. Схема охоплювала шахрайські колл-центри, торгівлю наркотиками і не лише.
У матеріалах розслідування НАБУ та САП фігурують двоє чоловіків із позивними "Паша" та "Боксер". За даними слідства, вони діяли за вказівками учасників злочинної організації, а їхні координував "Консультант".
Пізніше журналісти "Межі" з'ясували, що під позивним "Боксером" фігурує Віталій Рибалко - спортсмен із Житомирської області та засновник боксерського спортивного клубу "Удар-Коростень".
Також на плівках згадується, що "Паша" та "Боксер" раніше фігурували у справі про викрадення бізнесмена Андрія Венгріна. Саме матеріали цього провадження допомогли журналістам встановити особу "Боксера".
"Боксер" та "Паша" займалися розправою над людьми за вказівками учасників злочинної організації.