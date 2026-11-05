ua en ru
Чт, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Військовим з дітьми дозволили служити за місцем проживання, але не всім: подробиці

17:03 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Військовим з дітьми дозволили служити за місцем проживання, але не всім: подробиці Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Військові, які утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть проходити службу за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу військового омбудсмана.

Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ від 31 жовтня 2026 року, командувачам родів військ та керівникам органів військового управління доведено вимоги щодо виконання Положення про проходження військової служби під час розгляду рапортів про переведення за сімейними обставинами.

Це стосується військовослужбовців, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років.

Переведення можливе за дотримання таких умов:

  • на рівнозначні або нижчі посади;
  • у військові частини чи органи військового управління, розташовані за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості;
  • з урахуванням рівня укомплектованості військових частин.

Зазначається, що це дозволить військовослужбовцям, які мають дітей з інвалідністю, активніше брати участь у їхньому житті та забезпечувати необхідний догляд.

Звернення до інших структур

Крім того, в Офісі військового омбудсмана повідомили, що направили аналогічні звернення з проханням забезпечити бійцям можливість проходити службу ближче до місця проживання дитини до інших військових формувань.

Зокрема, йдеться про Державну прикордонну службу України, Державну спеціальну службу транспорту та Нацгвардію.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що військових, які добровільно повернулися після СЗЧ, зможуть залучати до бойових завдань лише після офіційного зарахування до списків особового складу частини та забезпечення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Чому в Києві найскладніше зі світлом, а електротранспорт - "перша жертва": пояснення Харченка
Чому в Києві найскладніше зі світлом, а електротранспорт - "перша жертва": пояснення Харченка
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так