Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

В Крыму упал российский вертолет Ка-27, Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации, а в Киев приехал новый министр обороны Литвы.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Уничтожение Ка-27

В Крыму уничтожен российский Ка-27. По информации ВМС ВСУ, перед падением вражеского вертолета раздался взрыв. После этого террористы начали спасательную операцию, во время которой привлекли другие вертолеты и катер типа "Раптор".

В настоящее время, вероятно, спасательная операция уже завершена, но верифицированной информации по потерям пока нет.

Россия хочет набрать 400 тысяч контрактников

В разведке Британии сообщили, что РФ стремится набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту в 2024 году для поддержки оккупационных сил в Украине, понесших огромные потери.

"Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 миллионов в этом году и до 1,5 миллионов в дальнейшем", - говорится в сводке.

Обстрел Харьковской области

Оккупанты ударили по населенным пунктам Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате чего загорелись магазин и аптека. В частности, в Липцах в результате обстрела погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет. Также пострадали подросток 16 лет и женщина 34 лет.

Теракт в "Крокусе"

РФ хочет "повесить" на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщили РБК-Украина источники. По данным собеседников, в Кремле главу СБУ "определили целью №1".

Атака по Одессе

Россияне атаковали город баллистическими ракетами. Враг бил по транспортно-логистической инфраструктуре, известно о двух раненых железнодорожниках.

Под вечер в Одессе снова раздались два взрыва. Перед этим воздушные силы предупреждали о пуске ракеты в сторону города.

ИПСО о наступлении в Херсонской области

Россияне распространяют ИПСО о возможном "наступлении" на правый берег Херсонской области. В Херсонской ОВА сделали заявление по поводу таких вражеских вбросов.

Украина

Политика

Президент Владимир Зеленский встретился главой Минобороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Это первый зарубежный визит литовского министра на этом посту.

"Обсудили важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию, развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности, работу над документом по гарантиям безопасности, дальнейшую всестороннюю поддержку", - сообщил Зеленский.

Кроме того, президент выступил с обращением к Дельфийскому экономическому форуму, в котором призвал дать Украине системы ПВО и боевую авиацию.

Мобилизация

Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации №10449 во втором чтении. По словам нардепов, сегодня финального решения не будет, а только рассмотрение отклоненных поправок, которых 4263. Окончательное голосование ожидается завтра. Подробно о рассмотрении "мобилизационного" проекта в сессионном зале парламента - РБК-Украина писало в отдельном материале.

Также Рада сделала шаг к усилению наказания за уклонение от мобилизации. Соответствующий законопроект №10379 прошел первое чтение. Речь идет о повышении суммы штрафов.

Кроме того, парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о мобилизации осужденных. Ко второму чтению обещают убрать риски по мобилизации коррупционеров и людей, совершивших тяжкие преступления.

В то же время в Министерстве обороны объяснили, почему из законопроекта о мобилизации исключили норму о демобилизации после 36 месяцев непрерывной службы в армии.

О "мобилизации женщин"

Британское издание The Times со ссылкой на советницу по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксану Григорьеву написало о том, что в Украине якобы рассматривают призыв женщин "по израильской модели".

Однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО отрицают эту информацию. Там уверяют, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.

Блэкаут в Николаеве и Херсоне

В Николаеве в результате ночной атаки по объектам энергетической инфраструктуры было масштабное аварийное отключение света. Также из-за российского удара исчезало электроснабжение и в Херсоне.

Выплаты жителям Харьковской области

В Харьковской области ввели выплаты находившимся в плену и детям погибших военных. Отдельную компенсацию предусмотрели и семьям погибших защитников Украины.

Курс

Доллар дорожает третий день. Официальный курс на 11 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,0232 грн за 1 доллар (+0,0287 грн).

Цены на бензин

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине за последний месяц выросли на 2-3 гривны. Такая ситуация может быть связана с несколькими причинами. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Погода

Завтра, 11 апреля, на погоду в Украине будет влиять антициклон Peter. Температура воздуха, за исключением нескольких областей, днем будет достигать +27 градусов.

Мир

ЕС

В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит второй транш помощи от ЕС в размере 1,5 миллиарда евро. Это может произойти уже в апреле при положительной оценке выполнения согласованных условий.

Помощь от Германии

Германия передает новый пакет военной помощи Украине. В него вошли:

6 тысяч снарядов калибра 155 мм;

2 машины для разминирования WISENT 1;

3 минные тралы;

16 БПЛА Vector;

30 БПЛА RQ-35 Heidrun;

680 штурмовых винтовок Haenel MK556;

120 винтовок Haenel CR308;

50 снайперских винтовок Haenel HLR338;

миллион патронов для стрелкового оружия;

Также мобильные системы разминирования, детонаторы, инфракрасные камеры, средства противодействия БПЛА.

Санкции против Фридмана и Авена

Российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман выиграли суд по санкциям ЕС, но ограничения еще действуют.

Как уточнил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, решение суда ЕС распространяется только на черный список с февраля 2022 года по март 2023 года, а поскольку список был обновлен в начале 2024 года, Авен и Фридман все еще под санкциями.

Боррель о Patriot

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Запад имеет около 100 батарей Patriot, но до сих пор не может предоставить Украине 7 систем, о которых она просит. Дипломат призвал ЕС уделять больше внимания не только планам восстановления Украины в будущем, но и предотвращению ее разрушения сейчас.

Великобритания

Украина и Великобритания подписали новое соглашение об оборонном и промышленном сотрудничестве. Договоренность открывает путь для привлечения современных британских технологий для украинской обороны.

Швейцария

Швейцария объявила дату проведения саммита по формуле мира Украины. Он состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден вблизи города Люцерн.

"Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса", - заявили в Федеральном совете Швейцарии, передает The Guardian.

Как стало известно из СМИ, в саммите примет участие президент США Джо Байден.

НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может ждать помощи от партнеров, а противовоздушная оборона и боеприпасы ей нужны как можно скорее.

Канада

Главное управление разведки МО Украины узнало, что Россия пытается вербовать агентов среди иностранцев в Канаде. Свои призывы РФ продвигает, в частности, через русскоязычные средства массовой информации в Канаде.

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