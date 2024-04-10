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Перед этим раздался взрыв. В ВМС раскрыли подробности падения Ка-27 в Крыму

Среда 10 апреля 2024 12:39
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Перед этим раздался взрыв. В ВМС раскрыли подробности падения Ка-27 в Крыму Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергей Пышкин

Перед падением российского вертолета Ка-27, которое произошло сегодня, 10 апреля, на территории временно оккупированного Крыма, раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука во время брифинга.

"Мы можем лишь констатировать тот факт, что этот вертолет упал. Так же была информация о том, что этой катастрофе предшествовал взрыв. То есть, скорее всего, он упал не только по чисто техническим причинам, видимо, у него на борту произошло какое-то событие", - рассказал Плетенчук.

По словам спикера, падение произошло еще на рассвете. После этого террористы начали спасательную операцию во время которой задействовали другие вертолеты и катер типа "Раптор".

Сейчас, вероятно, спасательная операция уже завершена. Верифицированной информации о потерях пока нет.

Падение Ка-27

О падении вертолета утром сообщил Плетенчук. Враг применяет Ка-27 для поиска украинских морских дронов и десантных катеров и в целом он базируется на аэродроме в Каче Бахчисарайского района Крыма.

Как писало РБК-Украина, вертолет предназначен для обнаружения, отслеживания, а также уничтожения подводных лодок, которые движутся на глубине до 500 метров на скоростях до 75 км/ч. В частности Ка-27 способен обеспечить выполнение тактических задач в составе группы или самостоятельно.

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