ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ поднял официальный курс доллара выше 39 гривен

Украина, Среда 10 апреля 2024 15:44
UA EN RU
НБУ поднял официальный курс доллара выше 39 гривен Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,0232 гривен за 1 доллар (+0,0287 грн).

НБУ поднял официальный курс доллара выше 39 гривен

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3616 гривен за 1 евро (+0,0097 грн).

НБУ поднял официальный курс доллара выше 39 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 39,02-39,05 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ поднял официальный курс доллара выше 39 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился 39,35 грн/доллар.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение недели с 8 по 14 апреля на валютном рынке возможны колебания курса доллара. Но они не будут чрезмерными и не превысят 0,6-0,7 гривен.

Как отметил банкир, валютный рынок работает в рамках собственной "системы", поскольку курсовые изменения, как в сторону роста, так и в сторону снижения, уже следует считать чем-то прогнозируемым и ожидаемым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы