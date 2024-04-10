Бензин дорожает почти месяц: в чем причина

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине за последний месяц выросли на 2-3 гривны. Такая ситуация может быть связана с несколькими причинами.

Как выросли цены

По данным консалтинговой группы А-95, с начала апреля бензин А-92 подорожал с 50,83 грн за литр до 51,31 грн, А-95 - с 53,77 грн до 54,32 грн, А-95(+) (Premium) - с 57,29 грн до 57,78, дизельное топливо - с 54,01 грн до 54,55 грн за литр. Автогаз при этом немного подешевел - с 28,14 грн до 28,05 грн.

Изменение цен происходило за редким исключением, почти ежедневно - на несколько копеек в день.

Во второй половине марта по бензину сохранялась такая же тенденция. 14 марта А-92 стоил 48,84 грн, А-95 - 52,04 грн, А-95(+) - 55,6 грн, дизель - 52,44 грн. Автогаз во второй половине марта тоже немного дорожал - с 14 марта до 1 апреля его цена поднялась с 27,91 до 28,14. Но с 4 апреля цена на него начала немного снижаться.

Фото: рост цен на бензин за месяц (РБК-Украина)

С чем связан рост цен

Рост цен на бензин и дизель происходил на фоне информации об инициативе правительства уже с июля начать повышение акцизов на топливо.

Однако повышение цен на бензин, которое наблюдается в последнее время не связано с ожидаемым повышением акцизов, считает директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По его мнению, вряд ли операторы рынка начали постепенное повышение цен в ожидании роста акцизов, чтобы в июле сгладить возможный скачок стоимости топлива.

"Пока к этому рано готовиться", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Рост цен Рябцев связывает с некоторым подорожанием топлива на границе и курсовыми колебаниями. Официальный курс на 14 марта был 38,78 грн за доллар, на 10 апреля - 38,99 грн.

"Это следствие роста цен (на топливо - ред.) на границе и ослабление гривны", - сказал Рябцев.

Он отметил, что в последнее время котировки нефти выросли - с 85 до 90 долларов за баррель, что стало причиной некоторого роста на нефтепродукты. Что касается автогаза, то сейчас оснований для его подорожания нет, поскольку на рынке товар в профиците.