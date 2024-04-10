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Украина не просит слишком много. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, - Зеленский

Украина, Среда 10 апреля 2024 16:37
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Украина не просит слишком много. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Чтобы защитить города от российского террора, Украине нужны системы противовоздушной обороны и боевые самолеты.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис президента.

"Украина не просит слишком много. Нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора. Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей - и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю. И нам нужна справедливость - такое давление на Россию, которое не даст Путину возможности увеличивать его военный потенциал: все большие санкции против России, конфискация путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что все это может быть абсолютно реальным и зависит только от политической воли партнеров.

"Путин может заполнять своей агрессией только дефицит решений мира. Дефицит, который слишком затягивается. Можно победить в этой войне. Но не дефицитами добывается победа", - подытожил президент.

Напомним, что 6 апреля, во время своего интервью президент сообщил, что у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.

РБК-Украина в своем материале собрала главные заявления по интервью президента.

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