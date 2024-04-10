Артснаряды и дроны. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего, в список вошли дроны и артиллерийские снаряды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Вот полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки:
- гусеничный вездеход Warthog (командная машина) - ранее передали девять таких;
- две машины разминирования WISENT 1 - ранее передали 32 машины;
- шесть тысяч снарядов калибра 155 мм - ранее передали 68 тысяч боеприпасов;
- 16 разведывательных беспилотник Vector - ранее передали 196 единиц;
- 30 разведывательных беспилотник RQ-35 Heidrun - ранее передали 185 единиц;
- 30 комплектов средств противодействия дронам - ранее передали 40 единиц;
- 11 мобильных систем разминирования - ранее передали 9 этих систем;
- три минных трала - ранее передали 43 таких;
- 70 инфракрасных камер - ранее передали 330 единиц;
- 680 штурмовых винтовок Haenel MK556 - ранее передали 305 единиц;
- 120 винтовок Haenel CR308;
- 24 лодочных мотора;
- 50 снайперских винтовок Haenel HLR338 - ранее передали 15 единиц;
- 1 миллион патронов для стрелкового оружия;
- пять тысяч детонаторов.
Германия оказывает помощь Украине за счет поставок Федеральных Вооруженных сил и по поставкам промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства.
Военная помощь от Германии
В феврале генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.
Через день правительство Германии обновило список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.
А недавно Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн евро.
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