Артснаряды и дроны. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего, в список вошли дроны и артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Германия оказывает помощь Украине за счет поставок Федеральных Вооруженных сил и по поставкам промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства.

Военная помощь от Германии

В феврале генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро.

Через день правительство Германии обновило список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву десятки новых дронов.

А недавно Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 500 млн евро.

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