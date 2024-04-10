Министр обороны Литвы прибыл в Украину и встретился с Зеленским
Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас впервые в своей новой должности посетил Украину. Он уже успел провести встречу с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Литвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Визит уже начался, я только что встретился с президентом Зеленским. У нас была конструктивная и хорошая встреча, и мы продолжим работу. Я представил весь наш пакет поддержки, хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и будет еще больше - мы будем искать все пути и возможности для его дальнейшего увеличения", - заявил он.
По его словам, он также представил Зеленскому планы Литвы по развертыванию боевых беспилотников и коалиции по разминированию.
Министр добавил, что в рамках трехлетней программы Литвы по оказанию помощи Украине в размере 200 млн евро уже выделено 84 млн евро - на 20 млн евро больше, чем планировалось.
"Я также представил идею программы беспилотников, в рамках которой мы создадим собственную промышленность, но нам еще нужно разобраться с правовыми рамками, и будем поставлять беспилотники украинцам, которые затем будут испытываться на поле боя", - сказал Кащюнас.
Обновлено (15:14)
Президент Владимир Зеленский подтвердил встречу с министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.
"Обсудили важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию, развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности, работу над документом по безопасности гарантий, дальнейшую всестороннюю поддержку. Спасибо за всю помощь Литвы и готовность поддерживать Украину до победы", - заявил он в Telegram.
Помощь Украине от Литвы
Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.
В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявлял президент Гитанас Науседа.
А в начале апреля в Литве объявили о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета выделят 2 млн евро.
Кроме того, Украина и Литва планируют подписать соглашение о гарантиях безопасности. В начале апреля украинская и литовская делегация провели встречу, чтобы определить график работы над подготовкой соглашения.
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