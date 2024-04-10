Украина и Британия подписали соглашение насчет оборонных материалов: что предусматривает
Украина и Британия сегодня, 10 апреля, подписали рамочную договоренность о сотрудничестве в сфере оборонных материалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.
Со стороны Украины соглашение подписали Умеров, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Со стороны Британии - министр по торговой политике Британии Грег Хэндс.
По словам Умерова, такое соглашение усиливает сотрудничество Британии и Украины в военной отрасли, открывает путь к предоставлению еще большей поддержки, а также привлечения самых прогрессивных британских технологий.
Министр подчеркнул, что призвал представителей десятков британских компаний инвестировать в Украину и создавать совместные предприятия.
Помощь от Британии
Напомним, Британия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабной войны. Страна первой согласилась предоставить нашим военным современные танки Challenger 2, а также дальнобойные ракеты Storm Shadow с дальностью 300 километров.
22 марта министерство обороны Британии анонсировало новый пакет военной помощи Украине на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов). В него вошли беспилотники, а также противовоздушная оборона.
Также в понедельник, 8 апреля, Британия договорилась с Францией об увеличении поставок в Украину боеприпасов, беспилотников и систем ПВО.
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