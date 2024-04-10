Украина и Британия подписали соглашение насчет оборонных материалов: что предусматривает

Украина и Британия сегодня, 10 апреля, подписали рамочную договоренность о сотрудничестве в сфере оборонных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook .

Со стороны Украины соглашение подписали Умеров, а также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Со стороны Британии - министр по торговой политике Британии Грег Хэндс.

По словам Умерова, такое соглашение усиливает сотрудничество Британии и Украины в военной отрасли, открывает путь к предоставлению еще большей поддержки, а также привлечения самых прогрессивных британских технологий.

Министр подчеркнул, что призвал представителей десятков британских компаний инвестировать в Украину и создавать совместные предприятия.