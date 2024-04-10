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В Харьковской области ввели выплаты тем, кто был в плену, и детям погибших военных

Среда 10 апреля 2024 17:41
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В Харьковской области ввели выплаты тем, кто был в плену, и детям погибших военных Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Наталья Кава

Депутаты Харьковского областного совета на заседании в среду, 10 апреля, поддержали инициативу по денежным выплатам украинцам, пострадавшим в результате вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram.

В частности, речь о жителях Харьковской области, которые были лишены свободы в результате агрессии РФ. Им назначена единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч гривен.

Также дети военных, чьи родители погибли на войне, будут получать ежемесячную финансовую помощь в размере 8 тысяч гривен до достижения совершеннолетия.

"А семьи павших бойцов из населенных пунктов в районах области кроме Харькова могут получить ежемесячную скидку на коммунальные услуги в размере до 50%", - написал Синегубов.

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

До 1 марта выплаты получали около 2,5 млн человек. Ожидается, что после решения правительства их будут получать 1,5 млн. человек.

Как отметила Верещук, внутренне перемещенным лицам могут продлить срок подачи заявления после 1 марта без потери выплат за два месяца.

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