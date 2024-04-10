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Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных

Киев, Среда 10 апреля 2024 14:08
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Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных Фото: Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных 10 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

За соответствующий проект закона №11079-1 проголосовали 281 нардеп. При этом против было 0 голосов, воздержались 29, не голосовали 36.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, риски, которые есть в документе по антикоррупции и по тяжким преступлениям, должны быть устранены до второго чтения.

Мобилизация осужденных в Украине

8 апреля Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных.

Ранее заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отмечал, что мобилизация осужденных в Украине может стать одним из инструментов пополнения рядов ВСУ. Но надо "найти решение, которое будет устраивать всех" и учесть два важных момента.

В свою очередь, министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина рассказывал, что лица, имеющие судимость, но освобожденные из мест лишения свободы по "безопасным" статьям должны быть мобилизованы. В частности, это касается коррупционеров и нарушителей ПДД.

Напомним, что 13 марта в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагается разрешить освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.

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