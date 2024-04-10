Байден может принять участие в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, - СМИ

Президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по вопросам мира в Украине, которая пройдет в Швейцарии примерно в середине июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NZZ.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что в конференции примет участие президент США Джо Байден.

Как правило, окончательное решение принимается только по первому требованию, тем более что Швейцария и Украина еще не разослали приглашения.

На данный момент президент Байден не подтвердил свое участие в американской делегации, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне.

Однако шансы на приезд Байдена возросли. Он должен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.