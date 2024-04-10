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Байден может принять участие в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, - СМИ

Среда 10 апреля 2024 13:56
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Байден может принять участие в предстоящей конференции по Украине в Швейцарии, - СМИ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по вопросам мира в Украине, которая пройдет в Швейцарии примерно в середине июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NZZ.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что в конференции примет участие президент США Джо Байден.

Как правило, окончательное решение принимается только по первому требованию, тем более что Швейцария и Украина еще не разослали приглашения.

На данный момент президент Байден не подтвердил свое участие в американской делегации, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне.

Однако шансы на приезд Байдена возросли. Он должен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.

Глобальный саммит мира

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В январе 2024 года Украина и Швейцария приступили к подготовке к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная "формула мира". Встреча состоится на уровне глав государств, в ее подготовке задействовано более 80 государств и международных институций.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что Россию могут пригласить на Глобальный саммит мира, организуемый Украиной. Но ее участие возможно только на втором саммите.

Недавно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро. В ходе беседы стороны обсудили, в частности, подготовку предстоящего первого Глобального саммита мира.

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