Times написало о планах Украины мобилизовать женщины. ЦПД опровергает
Вопрос о принудительной мобилизации женщин по состоянию на сегодня не стоит на повестке дня в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В центре отметили, что сейчас активно распространяется информация, что в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин.
Центр отмечает, что ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин.
"Поэтому распространяемая информация - фейковая. Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизовываться в Силы обороны Украины исключительно добровольно. Другое - не планируется", - подчеркнули в ЦПД.
Центр противодействия дезинформации призвал украинцев доверять только верифицированным источникам информации.
Что предшествовало
Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times заявила, что Украина должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.
"Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что мы должны учить мужчин и женщин быть готовы к войне", - сообщила советница.
Напомним, что в прошлом году, бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что в Украине не мобилизуют женщин без их согласия, то же касается и женщин-медиков.
В то же время, с 1 октября 2023 года женщинам определенных профессий необходимо было начинать становиться на военный учет.
Более подробно о вопросе постановки женщин на военный учет можете узнать в материале РБК-Украина "Война не имеет пола". Зачем нужен военный учет женщин и как он будет работать”.
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