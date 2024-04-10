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В Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты

Одесса, Среда 10 апреля 2024 18:26
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В Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты Архивное фото: в Одессе прогремел взрыв после пуска российской ракеты (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе сегодня днем, 10 апреля, раздался звук взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", главу Одесской ОВА Олега Кипера и Воздушные силы Украины.

"Взрыв прогремел в Одессе", - говорится в сообщении издания.

Ранее военные сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для южных областей Украины. Затем стало известно о пуске ракеты по направлению Одессы.

Власти официально не подтвердили взрыв в городе, однако Кипер призвал жителей Одессы и района не выходить из укрытий.

Повторный взрыв

Через некоторое время "Суспільне" сообщило о еще одном взрыве в Одессе.

РФ обстреливает населенные пункты Украины

Около 9:00 10 апреля в Одессе прогремели взрывы. При этом тревога в регионе не была объявлена. Позже стало известно о новой серии взрывов, которых произошло не меньше трех. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А в Силах обороны юга Украины рассказали, что враг атакует Одесскую область, применяя разные виды ракет. Идет боевая работа.

Кроме того, ранним утром в Одесской области во время обстрела РФ был поврежден энергетический объект. Сначала сообщалось, что пострадал один человек, затем два - работники транспортного предприятия.

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