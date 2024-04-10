Россия распространяет ИПСО о "наступлении" на правый берег Херсонской области. В ОВА опровергли
Россияне в очередной раз распространяют ИПСО о возможном "наступлении" на правый берег Херсонской области. Однако ситуация в регионе находится под контролем Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Херсонской областной военной администрации.
"Как и во все прошлые разы, когда оккупанты распространяли подобную дезинформацию, они снова врут. А правда - проста. В Херсонской области захватчиков ждет только смерть - как на правом, так и на левом берегу", - говорится в сообщении.
В ОВА подчеркнули, что ситуация в области под полным контролем Сил обороны Украины, и наши воины готовы дать отпор врагу.
Фейки РФ о "наступлении"
Напомним, недавно мы сообщали, что оккупанты распространяют ложную информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города". Такие вбросы - очередной фейк врага.
Россияне, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос среди украинцев.
В Главном управлении разведки Украины также опровергли месседжи, что россияне "здесь и сейчас нападут на Харьков". В ведомстве это назвали российским ИПСО.
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