Россия распространяет ИПСО о "наступлении" на правый берег Херсонской области. В ОВА опровергли

Россияне в очередной раз распространяют ИПСО о возможном "наступлении" на правый берег Херсонской области. Однако ситуация в регионе находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Херсонской областной военной администрации.

"Как и во все прошлые разы, когда оккупанты распространяли подобную дезинформацию, они снова врут. А правда - проста. В Херсонской области захватчиков ждет только смерть - как на правом, так и на левом берегу", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что ситуация в области под полным контролем Сил обороны Украины, и наши воины готовы дать отпор врагу.