У Запада есть 100 Patriot и он не в состоянии передать семь батарей, которые очень нужны, - Боррель

Украина отчаянно просит семь систем Patriot для своих городов, однако ЕС не в состоянии их передать.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

"Невозможно представить, чтобы мы не смогли их предоставить, учитывая, что западные армии имеют около 100 батарей Patriot. И все же мы не в состоянии предоставить семь батарей, о которых они отчаянно просят", - подчеркнул Боррель.

Он сообщил, что несколько дней назад разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, и он отчаянно просит семь батарей Patriot для защиты Украины.

ПВО в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.

При этом он заявлял, что средств противовоздушной обороны в Украине не хватает. Это, по словам президента, может привести к тому, что ими будут пользоваться уже не украинцы, а военные НАТО, защищая свой восточный фланг.

Глава МИД Германии Анналена Бербок надеется, что к встрече министров иностранных дел G7 станет ясно, кто может предоставить Украине дополнительные средства ПВО.

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