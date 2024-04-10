Антициклон Peter в Украине: синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра
В Украине завтра ожидается теплая погода. Температура воздуха в регионах, за исключением нескольких областей, составит +27 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Как отмечает синоптик, в четверг антициклон Peter не допустит дожди на территорию Украины.
Исключения могут стать Винницкая и Черкасская области, где может наблюдаться небольшой дождь.
В связи с циклоном также ожидается незначительное похолодание в пределах нескольких градусов.
Завтра на западе, севере (кроме Сумской области), в Винницкой области ожидается понижение температуры воздуха до +16+20 градусов.
На остальной территории Украины будет тепло +23+27 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве в четверг ожидается сухая погода с понижением температуры воздуха в дневные часы до +19+21 градуса.
Далее синоптик прогнозирует умеренное похолодание.
Погода в апреле 2024 в Украине
Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.
В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.
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