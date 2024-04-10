Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении: что известно

Верховная Рада сегодня, 10 апреля, начала рассмотрение законопроекта о мобилизации №10449. Речь идет о втором чтении.

Что известно о рассмотрении "мобилизационного" проекта в сессионном зале парламента - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что происходит в Раде (информация дополняется по хронологии событий)

(12:10). О начале рассмотрения законопроекта уведомил народный депутат Алексей Гончаренко.

(12:50). Нардеп Гончаренко предположил, что, скорее всего, голосование за законопроект о мобилизации будет завтра. Сегодня рассмотрят поправки.

Как ранее объяснял нардеп Ярослав Железняк, финальное количество поправок к законопроекту о мобилизации - 4 294

"Но сделали трюк. Все редактирования переписаны. То есть все, что учтено, перешло в "комитетские правки". Поэтому учтено только 31 редактирования. Все остальные, а именно 4263 правки, в статусе "отклонены".

Соответственно сегодня рассматривают эти отклоненные 4263 правки, а уже завтра начнут рассматривать учтенные 31, сообщил нардеп.

Основные положения законопроекта

Отметим, что перед вторым чтением в парламенте Комитет ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке подготовил окончательный вариант законопроекта о мобилизации ко второму чтению. Основные положения в нем следующие:

остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью,

демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продлить службу),

признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВВК в течение 12 месяцев,

военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки,

получившие II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе,

ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет, не имеющих военно-учетных документов,

вводится ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК. Исключения - если установление этого ограничения лишает лицо основного источника средств к существованию или использования ТС в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы,

возможность для мужчин, находящихся за границей, дистанционно обновить данные в ТЦК (через электронный адрес, телефонный звонок или электронный кабинет),

предлагается обязать сотрудников ТЦК вести видеофиксацию и показывать документы.

Инфографика РБК-Украина: основные положения по законопроекту о мобилизации

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами.

Уже 9 апреля стало известно, что Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации до второго чтения. Из документа исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ожидается, что правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос увольнения с военной службы во время действия правого режима военного положения.