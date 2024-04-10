Рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении: что известно
Верховная Рада сегодня, 10 апреля, начала рассмотрение законопроекта о мобилизации №10449. Речь идет о втором чтении.
Что известно о рассмотрении "мобилизационного" проекта в сессионном зале парламента - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что происходит в Раде (информация дополняется по хронологии событий)
(12:10). О начале рассмотрения законопроекта уведомил народный депутат Алексей Гончаренко.
(12:50). Нардеп Гончаренко предположил, что, скорее всего, голосование за законопроект о мобилизации будет завтра. Сегодня рассмотрят поправки.
Как ранее объяснял нардеп Ярослав Железняк, финальное количество поправок к законопроекту о мобилизации - 4 294
"Но сделали трюк. Все редактирования переписаны. То есть все, что учтено, перешло в "комитетские правки". Поэтому учтено только 31 редактирования. Все остальные, а именно 4263 правки, в статусе "отклонены".
Соответственно сегодня рассматривают эти отклоненные 4263 правки, а уже завтра начнут рассматривать учтенные 31, сообщил нардеп.
Основные положения законопроекта
Отметим, что перед вторым чтением в парламенте Комитет ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке подготовил окончательный вариант законопроекта о мобилизации ко второму чтению. Основные положения в нем следующие:
- остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью,
- демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продлить службу),
- признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВВК в течение 12 месяцев,
- военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки,
- получившие II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе,
- ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет, не имеющих военно-учетных документов,
- вводится ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК. Исключения - если установление этого ограничения лишает лицо основного источника средств к существованию или использования ТС в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы,
- возможность для мужчин, находящихся за границей, дистанционно обновить данные в ТЦК (через электронный адрес, телефонный звонок или электронный кабинет),
- предлагается обязать сотрудников ТЦК вести видеофиксацию и показывать документы.
Инфографика РБК-Украина: основные положения по законопроекту о мобилизации
Законопроект о мобилизации
Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.
После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами.
Уже 9 апреля стало известно, что Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации до второго чтения. Из документа исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ожидается, что правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос увольнения с военной службы во время действия правого режима военного положения.
Кроме того, в Раде определились с размерами штрафов за нарушение мобилизации и военного учета, то есть тюремных сроков за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации не будет. Соответствующий законопроект №10379 Комитет ВРУ рекомендовал принять парламенту за основу и в целом.
Также мы писали, что мобилизационный возраст в Украине снизился до 25 лет (ранее этот возраст составлял 27 лет). Соответствующий закон подписал недавно президент Владимир Зеленский.
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