Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении наказания для уклонистов

Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект, предусматривающий усиление ответственности за нарушение по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Как отметил Железняк, законопроект #10379 поддержали 254 народных депутата.

По его слова, сейчас одобрена правительственная версия, которая имеет много жестких норм.

"Она (правительственная версия, - ред.) имеет много проблем. И жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете", - добавил Железняк.

Добавим, что в комментарии РБК-Украина глава комитета Сергей Ионушас рассказал, что комитет рекомендовал изложить некоторые нормы законопроекта об ответственности за нарушение мобилизации в таком виде: