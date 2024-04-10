ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении наказания для уклонистов

Среда 10 апреля 2024 14:14
UA EN RU
Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении наказания для уклонистов Фото: Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении наказания для уклоняющихся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект, предусматривающий усиление ответственности за нарушение по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Как отметил Железняк, законопроект #10379 поддержали 254 народных депутата.

По его слова, сейчас одобрена правительственная версия, которая имеет много жестких норм.

"Она (правительственная версия, - ред.) имеет много проблем. И жестких норм. Поэтому все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на Комитете", - добавил Железняк.

Добавим, что в комментарии РБК-Украина глава комитета Сергей Ионушас рассказал, что комитет рекомендовал изложить некоторые нормы законопроекта об ответственности за нарушение мобилизации в таком виде:

  • за нарушение правил воинского учета в мирное время штраф составит 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае повторного нарушения или же в особый период - от 1 000 - 1 500, что составляет 17 000-25 500 тысяч гривен;
  • за нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрен в мирное время штраф от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и 17 000 - 34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время - 7 000 - 25 500 гривен для граждан и 34 000 - 59 500 - для должностных лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы