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Спецслужбы России пытаются завербовать агентов в Канаде, - ГУР

Канада, Среда 10 апреля 2024 17:59
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Спецслужбы России пытаются завербовать агентов в Канаде, - ГУР Фото: Спецслужбы России ищут агентов в Канаде (24.tv)
Автор: Карина Левицкая

Российская ФСБ в Канаде пытается найти иностранцев, которые поддерживают контакт с разведками разных государств мира, и завербовать на службу Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

По данным ГУР, поиск агентов-двойников происходит в среде иммигрантов из России и других стран, которые находились в составе или под влиянием советского союза.

Свои призывы кремлевская спецслужба продвигает, в частности, через русскоязычные средства массовой информации в Канаде.

"Например, в марте 2024 года соответствующее обращение ФСБ распространили в виде листовки-приложения к печатному изданию "Наша Канада" - это газета, которую бесплатно распространяют в магазинах "европейских товаров", российских ресторанах, метро, отдельных школах, больницах и жилых комплексах города Торонто", - сообщили в ГУР.

В разведке также отметили, что указанное издание позиционирует себя продемократическим и антипутинским, однако может быть лишь прикрытием и способом отвлечения внимания местных структур безопасности.

Российские агенты и шпионы в Европе

Ранее Великобритании разоблачили группу российских шпионов. Они занимались сбором разведывательной информации в пользу России.

Кроме этого 20 февраля власти Эстонии заявили об успешно разоблаченной гибридной операции российских спецслужб, в рамках расследования уголовного дела было задержано 10 человек.

Politico же писало, что российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.

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