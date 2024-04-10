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Атака на Одесскую область: ранены работники транспортного предприятия

Одесса, Среда 10 апреля 2024 10:20
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Атака на Одесскую область: ранены работники транспортного предприятия Фото: из-за обстрела Одесской области 10 апреля ранены работники транспортного предприятия (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Одесской области в среду, 10 апреля, ранены работники транспортного предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 10 апреля, около 5:30, вооруженные силы России нанесли ракетные удары по Одесской области.

"Враг попал по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Ранения разной степени получили двое работников транспортного предприятия, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки поврежден энергетический объект, частный дом, автомобили горожан.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Обстрел Одессы

Российские войска 10 апреля снова нанесли комбинированный удар по Укриане, использовав, как дроны типа "шахед", так и ракеты. В Одесской области поврежден энергетический объект. Сначала сообщалось, что пострадал один человек.

Как уточнили в ОВА, россияне атаковали Одесскую область баллистикой. Перед этим враг запустил дроны, которые и атаковали энергоинфраструктуру.

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