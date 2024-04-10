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Исключат из санкций. Авен и Фридман выиграли суд ЕС, - журналист

Среда 10 апреля 2024 12:22
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Исключат из санкций. Авен и Фридман выиграли суд ЕС, - журналист Фото: Михаил Фридман и Петр Авен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман выиграли в суде ЕС и теперь будут исключены из санкционного списка.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Еще один удар по санкционному режиму ЕС в отношении России. Российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман выиграли суд ЕС", - сообщил он.

По словам Йозвяка, решение европейского суда распространяется только на черный список с февраля 2022 года по март 2023 года.

"Так что они остаются под санкциями, поскольку список был обновлен в начале этого года, но это плохое предзнаменование", - подчеркнул он.

Санкции против Фридмана и Авена

Авен и Фридман попали под санкции Европейского союза 28 февраля 2022 года. Власти ЕС объяснили это решение тем, что у Фридмана и Авена есть связи в российских властных кругах.

В мае 2022 года и Авен, и Фридман обжаловали санкции в суде.

Президент Владимир Зеленский 7 ноября 2023 года ввел санкции против девяти юридических лиц. Часть из них связана с российским олигархом Михаилом Фридманом.

Высокий суд Лондона не позволил Фридману вернуться в Британию и тратить деньги на свой особняк.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху Фридману по отмыванию 100 млн гривен через украинский "Сенс Банк" (бывший "Альфа-банк").

В декабре Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Фридману. Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов в России.

Позже СБУ объявила олигарха в розыск.

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