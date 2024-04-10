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В Херсоне исчез свет

Херсон, Среда 10 апреля 2024 11:51
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В Херсоне исчез свет Фото: в Херсоне пропал свет 10 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсоне пропал свет в среду, 10 апреля. Электроснабжения нет в двух районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост", Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Снова свет вырубился", - пишет издание со ссылкой на соцсети.

Как добавляют журналисты, света точно нет в двух районах Херсона - Таврическом и Центральном, но интернет пока работает.

Свет исчез во всем Херсонском районе

Из-за российского удара по критической инфраструктуре юга Украины исчезло электроснабжение в Херсонском районе.

"Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Они уже начали подключать абонентов к сети. Пожалуйста, не включайте сразу все устройства, чтобы не повредить энергосистеме", - обратился глава Херсонской ОВА.

Удары по энергообъектам на юге

Известно, что электроснабжение в Херсоне исчезало в ночь на 10 апреля, но через несколько часов появилось. В "Укрэнерго" сообщали, что россияне снова атаковали энергообъект. В Херсонской и Николаевской областях пришлось применить аварийные исключения света. Позже свет вернули.

Впрочем, на данный момент в Николаеве наблюдается масштабное аварийное отключение света.

Кроме того, в Одесской области поврежден энергетический объект. Сначала сообщалось, что пострадал один человек, затем два - работники транспортного предприятия. Россияне атаковали Одесскую область баллистикой. Перед этим враг запустил дроны, атаковавшие энергоинфраструктуру.

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Херсон Укрэнерго вимкнення світла
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