Почему демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации: объяснение Минобороны

С точки зрения оперативной ситуации на фронте Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выразил пожелание, чтобы нормы по демобилизации были рассмотрены в отдельном законопроекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

"Норма о демобилизации сначала присутствовала в законопроекте. Через 36 месяцев. Но пока были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, который понимает угрозы и риски, которые стоят перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятное дело, что популистских мыслей очень и очень много", - заявил Лазуткин.

Представитель Минобороны подчеркнул, что в то же время следует помнить, что эскалация и агрессия России продолжается, а наступление идет практически по всей линии фронта.

"Сейчас ослабить Силы обороны нельзя. Очевидно есть поручение от парламентского комитета разработать в течение 8 месяцев новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации", - пояснил он.

Лазуткин также сказал, что все решения принимаются, "чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны".