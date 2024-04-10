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Почему демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации: объяснение Минобороны

Украина, Среда 10 апреля 2024 18:38
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Почему демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации: объяснение Минобороны Фото: Минобороны объяснило, почему демобилизацию убрали из законопроекта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

С точки зрения оперативной ситуации на фронте Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выразил пожелание, чтобы нормы по демобилизации были рассмотрены в отдельном законопроекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

"Норма о демобилизации сначала присутствовала в законопроекте. Через 36 месяцев. Но пока были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, который понимает угрозы и риски, которые стоят перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятное дело, что популистских мыслей очень и очень много", - заявил Лазуткин.

Представитель Минобороны подчеркнул, что в то же время следует помнить, что эскалация и агрессия России продолжается, а наступление идет практически по всей линии фронта.

"Сейчас ослабить Силы обороны нельзя. Очевидно есть поручение от парламентского комитета разработать в течение 8 месяцев новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации", - пояснил он.

Лазуткин также сказал, что все решения принимаются, "чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны".

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами.

Уже 9 апреля Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

В то же время стало известно, что текст о демобилизации убрали из законопроекта о мобилизации.

О ключевых изменениях и о том, в каком виде документ подготовили ко второму чтению, можно узнать в материале РБК-Украина.

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